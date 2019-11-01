Son Dakika Haberleri: İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı" denildi.


Sekiz kara aracı ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen devriyede 10 kilometre derinliğe inildiği ve 87 kilometre mesafe kat edildiği belirtilen açıklamada, "Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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