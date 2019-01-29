Son Dakika Haberleri: ‘İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz’

‘İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz’

26 dakika önce

İTO'nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM'nin 9 startup şirketi, 2018'de 42.7 milyon lira yatırım aldı.

‘İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz’, System.String[]
İTO'nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM'nin 9 startup şirketi, 2018'de 42.7 milyon lira yatırım aldı. İTO Başkanı Avdagiç, "Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 unicorn (değeri bir milyar doları aşan) startup var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:01 

Ekonomi
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