‘İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz’

İTO'nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM'nin 9 startup şirketi, 2018'de 42.7 milyon lira yatırım aldı.

İTO'nun yenilikçi iş fikirlerini ticarileştiren girişimcilik merkezi BTM'nin 9 startup şirketi, 2018'de 42.7 milyon lira yatırım aldı. İTO Başkanı Avdagiç, "Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 unicorn (değeri bir milyar doları aşan) startup var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz" dedi.

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