İlk Türk 'Unicorn'unu Arıyoruz"

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Hadise, O Ses Türkiye'nin Finalinde 22 Bin TL Değerinde Kıyafet Giydi

Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor