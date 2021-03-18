İlk uçak fabrikasını kuran Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanının yeniden açılması için başvuruldu - Son Dakika

İlk uçak fabrikasını kuran Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanının yeniden açılması için başvuruldu

18.03.2021 11:19
İlk uçak fabrikasını kuran Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanının yeniden açılması için başvuruldu, System.String[]

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ'ın 1941 yılında inşa ettiği ve uzun süredir kullanılmayan Divriği Havaalanı'nın hizmete girmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ'ın 1941 yılında inşa ettiği ve uzun süredir kullanılmayan Divriği Havaalanı'nın hizmete girmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de birçok ilklere öncülük eden ve havacılık denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nuri Demirağ'ın 1936 yılında yapımına başladığı ve 1941 yılında tamamladığı "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı'nın yeniden açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divriği ilçesinin tarihi, doğası ve yetiştirdiği güzel insanlarıyla bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Nuri Demirağ'ın Türkiye'ye mal olduğunu belirten Bek, "Nuri Demirağ, zamanında yerli ve milli işler yapabilmek için çok emekler sarf eden, çok badireler atlatan bir hemşehrimizdir." dedi.

Onun isminin yaşatılması konusunda birçok çalışma yapıldığını vurgulayan Bek, "Hem Nuri Demirağ'ın anısını yaşatmak hem de Divriği'de ilk yerli ve milli uçağımızın iniş yaptığı bu havaalanını tekrar faal duruma getirebilmek için Valimiz Salih Ayhan öncülüğünde girişimlerde bulunduk. Valimiz, özel müteşebbislerle iletişime geçti ve Divriğili bir vatandaşımız bu alanı satın aldı." ifadelerini kullandı.

Havaalanı içerisine havacılık okulu yapılması planlanıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuruların tamamlandığını aktaran Bek, şunları kaydetti:

"En yakın zamanda bu havaalanını inşa edip açılışını yapacağız. Burası sadece charter uçuşları için kullanılacak bir alan olmayacak. Ayrıca özel müteşebbisimiz, görüşmelerini sürdürdüğü havacılık okullarıyla da irtibat halinde. Buraya havacılık okulunu da getirip, Nuri Demirağ'ın anısını Divriği'de tekrar yaşatacağız. Amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını, Nuri Demirağ'ın inşasını yaptığı havaalanına indirip, Divriği Ulu Cami'nin de restorasyonunu en kısa zamanda açılışını yapmak."

Havaalanı arazisinin yaklaşık 200 dönüm olduğunu dile getiren Bek, bölgeye pistler, apron, hangarlar, eğitim okulu ve kuleden mini bir havaalanı inşa edileceğini ifade etti.

Sivas'ın Divriği ilçesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turist çekiyor.

Nuri Demirağ, Havacılık, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk uçak fabrikasını kuran Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanının yeniden açılması için başvuruldu - Son Dakika


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