İlk üçe girenler Türkiye finalinde yarışacak

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.

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