Son Dakika Haberleri: İlk üçe girenler Türkiye finalinde yarışacak

İlk üçe girenler Türkiye finalinde yarışacak

1 saat önce

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı.

İlk üçe girenler Türkiye finalinde yarışacak, System.String[]
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 

Bursa, Uludağ Üniversitesi, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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