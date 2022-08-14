İlk uçuşunda yorgun düşen yavru leyleği yuvasına itfaiye ekipleri bıraktı

BOLU - Bolu'da, elektrik direğinin üzerindeki yuvada büyüyen 2 leylek yavrusundan birisi ilk uçuş deneyiminde yorgun düşerek yeniden yuvasına dönemeyince itfaiye ekipleri su verdiği leyleği merdivenle yuvasına bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Sümer mahallesi Şehit Dursun Değirmenci sokak üzerine bulunan elektrik direğine yapılan yuvada büyüyen 2 leylek yavrusundan biri ilk uçuş deneyimini gerçekleştirmek için yuvadan ayrıldı. Bir süre yuvanın olduğu bölgede uçan yavru leylek yorgunluktan dolayı yeniden yuvasına konamadı. Leyleğin sokak üzerinde yürüdüğünü gören vatandaşlar başka hayvanlar tarafından zarar verilmemesi için leyleği yakaladı. Leyleğin yaralı olmadığını, yorulduğu için uçamadığını anlayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Yorgun düşen yavru leyleğe su veren itfaiye ekipleri, direkteki elektriğin kesilmesinin ardından leyleği de alarak merdivenle çıkılan yuvaya bıraktı.

Leyleğin uçamadığını gören Abdullah Oturak, "Leyleklerimiz komşumuz. Buraya yuva yaptılar. Yavruları oldu. Bunları burada gözetliyoruz. Sabah saatlerinde bunun uçtuğunu fark ettim. Sonra havada turladığını gördüm. Tekrar geldiğimde yürüdüğünü gördüm. Köpeklere telef olacağını düşünerek yakaladık. Sonra itfaiyeye haber verdik. Hayvanlara böyle bir yardımseverliğimiz oldu" dedi.