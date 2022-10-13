Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı

13.10.2022 16:41
Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı

İlk uzay turisti olan Dennis Tito, gecikmiş balayı için eşini Ay yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. İşte o yolculukla ilgili detaylar!

Uzay çalışmalarının gelişmesiyle birlikte uzay turizmi de kendini göstermeye başladı. Uzay turizmini gerçekleştirerek dünyanın ilk uzay turisti olan Dennis Tito, yeni bir uzay gezisi planlıyor. Tito'nun bu girişiminin amacı ise eşini gecikmiş bir balayı yolculuğuna çıkarmak oluyor. İlk uzay turistinin bu gezi için SpaceX ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Dennis Tito, gecikmiş balayı için Ay yolculuğu planlıyor

Uzaya yolculuk fikri bilim kurgu filmindeymiş gibi hissettirse de günümüz şartlarında mümkün hale geldi. 82 yaşındaki Dennis Tito, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay turizmini gerçekleştirmesiyle dünya gündeminde yerini aldı. Kendi imkanlarıyla uzaya çıkan ilk turist olan mühendis Dennis Tito, 2001 yılında yörüngede sekiz gün geçirdi.

Dennis and Akiko Tito are the first two crewmembers on Starship's second commercial spaceflight around the Moon › https://t.co/z2Z9iVGw8x pic.twitter.com/07RHJlb6Dc

— SpaceX (@SpaceX) October 12, 2022

Şimdi ise Tito, iki yıl önce evlendiği eşi Akiko ile birlikte bir haftalık Ay yolculuğu planlıyor. Bu planı ise Elon Musk'ın SpaceX'i ile birlikte gerçekleştirmeyi düşünüyor. Tito bu geziyle ilgili bir röportajında açıklama yaptı. Açıklamaya göre bu gezi, eşi için gecikmiş bir balayı olacak. Ayrıca Tito, bu sayede yaşlı vatandaşlara da ilham vermek istediğini söyledi.

NASA, yeni Ay görevi için tarih verdi!

Haberlere göre Dennis Tito, pandemi döneminde evlendiği eşi ve 10 katılımcıyla birlikte Ay'n 125 mil yakınına gidecekleri bir yolculuğa çıkmayı umuyor. Milyarder 2001 yılında Rusya'ya, seyahat etmesine izin vermesi için 20 milyon dolar ödedi. Tito'nun yeni yolculuk için ne kadar ödeyeceği ise belli değil.

SpaceX ise dün Twitter hesabından yolculukla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tito'nun eşi Akiko ile yapacağı yolculukta Ay'ın yanından geçme planından bahsetti. "Tito, SpaceX'in uzun vadeli insanlı uzay uçuşunu ilerletme ve yaşamı çok gezegenli hale getirmeye yardımcı olma hedefine katkıda bulunma misyonuna katıldı."

Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı

Milyarder iş insanı gezi için bazı açıklamalar yaptı. "İkimizin de yapmayı umduğu şeylerden biri, yaşlandıkça hala yapabileceğimiz çok şey olduğu konusunda insanlara ilham vermek. Uzayda uçmak aslında pek çok başka şeyden çok daha kolay. Demek istediğim, kayak yaşını aştım ama uzay bundan çok daha kolay."

Peki, siz bu yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan TBMM'de kabul edilen basın kanunu teklifine ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan TBMM'de kabul edilen basın kanunu teklifine ilişkin açıklama Pakistan'da bir senatör, ordu karşıtı ifadeleri sebebiyle gözaltına alındı Pakistan'da bir senatör, ordu karşıtı ifadeleri sebebiyle gözaltına alındı AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması
Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Uzayda balayı! İlk uzay turisti Ay yolculuğu için yer ayırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement