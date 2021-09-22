Üye Girişi
İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak - Son Dakika

İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak

22.09.2021 09:23
İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak, System.String[]

İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Green Night (Yeşil Gece)" isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Çiğli Merkez Kampüsü'nde bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Green Night (Yeşil Gece)" isimli Ufuk 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Çiğli Merkez Kampüsü'nde bilim insanlarıyla bir araya gelecek.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yaşar Üniversitesi AB Merkezi tarafından hazırlanan ve Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede çevre, enerji, ulaşım ve atık temalarında etkinlikler yapılacağını belirtti.

Kampüste 3 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ağırlayacaklarını kaydeden Köse, bu projeyle öğrencilerin bilime yönelmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Köse, projenin geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacağına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve insanlığın geleceğine damga vuracak önemli bilim insanlarının sayısını artırmak amacıyla yapılan Green Night Projesi, bilimsel farkındalığının artmasına katkı sağlamaya yönelik olarak planlanmış etkinliklerden oluşuyor. Ülkemizde daha fazla gencin bilimsel alanla ilgilenmesi, kariyer tercihlerini bu yönde yönlendirmesi için bu türden projelerin önemli olduğunu biliyoruz. Çocuklar ve gençlerin bilime ilgisini arttırmak için bilimi görsellikle birleştiren uygulamalı deneyler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkinliklerin yer alacağı Green Night programımızda akademisyenlerimiz gençlere rehberlik edecekler. 25 ayrı noktada 150 etkinlik ile çevre dostu yenilikler, iklim değişikliği, yeşil teknoloji, atık yönetimi, maketlerle tıp eğitimi gibi alanlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Proje etkinlikleri 24 Eylül Cuma günü, İKÇÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği, Çelebi, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Bursa'da 100 yıllık gelenek şaşırttı! Şalvar giydirip dans ettirdiler 10:07 Bursa'da 100 yıllık gelenek şaşırttı! Şalvar giydirip dans ettirdiler Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı 09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart 09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz 08:53 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı 07:18 BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı

Son Dakika Haberleri
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
10:07 Bursa'da 100 yıllık gelenek şaşırttı! Şalvar giydirip dans ettirdiler
10:03 Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var
09:51 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
09:42 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti
09:40 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda, Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı
09:37 Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı
09:32 Beşiktaş ve Adana Demir maçında kaos ortamı hakimdi! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart
09:00 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
08:52 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz
3 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı 3 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı         
10:12
Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var Anket şirketlerine denetim geliyor! Manipülasyon tespit edilirse hapis cezası var         
10:08
Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var         
10:04
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı         
09:38
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 10:18:06. #1.11#
SON DAKİKA: İlk ve ortaöğretim öğrencileri İKÇÜ'de bilim insanlarıyla buluşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement