Yeni Eğitim Yılı Başladı. Veliler Artan Okul Masraflarından Şikayet Etti: "Okul Kıyafetlerini Geçen Seneye Nazaran 2-2,5 Kat Zamlı Aldık"

MERVE GÜVEN

İlk ve ortaöğretim okullarında yeni eğitim yılının ilk zili bugün çaldı. Yeni eğitim yılının ilk gününde çocuklarını okula getiren veliler, okul kıyafeti ve kırtasiye malzemelerinin fiyatlarındaki artıştan dert yandı. Yasin Baran isimli veli, "Okul kıyafetlerini geçen seneye nazaran 2-2,5 kat zamlı aldık. Sadece bir tişört 150 lira, geçen sene 59 liraya almıştık. Pantolonu 120 liraya almıştık, bu sene 239 lira. Defter, geçen sene 20 liraya aldığımız, bu sene 49 liraydı. Eşim de çalışıyor, tek başıma çalışsam çocuklar için altından kalkarız ama başka ihtiyaçlarımızdan fedakarlık yapardık, zorlanırdık yani. Şimdi de zorlanıyoruz ama asgari ücretlileri düşünemiyorum" dedi.

İlk ve ortaöğretim okullarında yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenler bugün ders başı yaptı. Ankara'nın Bahçelievler semtindeki Nebahat Keskin İlkokulu'nda da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflardaki yerlerini aldı. Öğrenciler okulun ilk günü heyecanı ile bahçede sıra olurken veliler de tören boyunca çocuklarının sınıflara girmesini bekledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı için okul alışverişi yapan veliler, bu yıl masraflarının artmasından şikayet etti. Yasin Baran isimli veli, biri üçüncü sınıfa giden, diğeri de kreşe giden iki çocuğu olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"PANTOLONU 120 LİRAYA ALMIŞTIK, BU SENE 239 LİRA"

"Okul kıyafetlerini geçen seneye nazaran 2-2,5 kat zamlı aldık. Sadece bir tişört 150 lira, geçen sene 59 liraya almıştık. Pantolonu 120 liraya almıştık, bu sene 239 lira. Suluktur, defterdir; bunları saymaya gerek yok yok. Defter, geçen sene 20 liraya aldığımız, bu sene 49 liraydı. Zamlı yani her şey. Eşim de çalışıyor, tek başıma çalışsam çocuklar için altından kalkarız ama başka ihtiyaçlarımızdan fedakarlık yapardık, zorlanırdık yani. Şimdi de zorlanıyoruz ama asgari ücretlileri düşünemiyorum. Kreşe giden çocuğumuzda da bayağı harcadık aslında. Kreş parası bin 300 liraydı, bin 800 oldu. Kurum kreşi bu, kurum olduğu için biraz daha indirimli. Özel kreşler 4,5-5 milyardan (bin TL'yi kastediyor) başlıyor. Etüde gönderiyoruz çocuğumuzu, devlet okulu olduğu için öğleden sonra etütte kalıyor, bin 200 liraydı, bin 800 liraya çıktı. Servisi var ama etüt masrafının içinde Allah'tan."

Ebru Kayıran isimli veli de dördüncü sınıfa giden bir çocuğu olduğunu belirterek şunları aktardı:

"KIYAFET ALIŞVERİŞİMİZ YAKLAŞIK 700 LİRA TUTTU"

"Okul alışveriş yaptık. Kıyafet alışverişimiz yaklaşık 700 lira tuttu; üç tane tişört, bir tane etek şort, bir de sweatshirt aldık. Kırtasiye alışverişimizi de öğretmenimiz liste göndermeden önce kafamıza göre, geçen seneyi baz alarak yaptık, o da yaklaşık 500 lira tuttu. Ama öğretmenimizin ekstra isteyeceği şeyler de olacaktır. Kantin fiyatları da… Birçok öğrenci, cebinde düzgün bir şekilde harçlığı olmadığı için ancak yol parasını karşılayabiliyor, yola da çok ciddi bir masraf yapıyor çocuklar. Kantinde çoğu öğrenci istediği şeylere ulaşamıyor, alamıyordu geçen sene. Muhakkak ki bu sene de böyle olacaktır."

Ali Kılıç isimli veli ise onuncu ve dördüncü sınıfa giden iki çocuğu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"BİR TİŞÖRT GEÇEN YIL 100-150 CİVARIYDI, BU YIL 300 LİRAYA YAKIN VERDİK"

"Bir önceki yıla göre iki kat fazla ödedik. Kırtasiye ve kıyafet alışverişi yaptık, iki çocuk için 3 bin lira civarı ödedik. Geçen yıl da almıştık ama bir önceki yıldan sarkan kıyafetlerini de giydiler, bu sene de öyle oldu. Baştan sona bir kıyafet alışverişi değil de eksiklerini aldık. Bir tişört geçen yıl 100-150 civarıydı, bu yıl 300 liraya yakın verdik. Tek başıma çalışsam yapamazdım diye düşünüyorum, gene zorluyor."

"BU YIL İKİ KATI ARTMIŞ DURUMDA FİYAT"

Burcu Doğutaş isimli veli de ikinci sınıfa ve anasınıfına giden iki çocuğu olduğunu belirterek, "Geçen yıl 13 parçaya 500 lira verirken bu yıl henüz almadım, geçen yılkiyle idare ediyoruz. Bu yıl iki katı artmış durumda tabii fiyat. Kırtasiye malzemelerinde de geçen yıldan kullanıyoruz, küçük oğlum abisinden kullanmaya devam ediyor. Eksiklerimizi tamamlıyoruz, henüz almadık" dedi.

"OKUL KIYAFETİNİ GEÇEN SENE BOL BOL ALMIŞTIK, BİRAZ DA BÜYÜKTÜ, ONLARLA İDARE ETTİK BU SENE"

Nezih Çetinkaya isimli veli ise dördüncü sınıfa geçen bir oğlu olduğunu kaydederek, "Her şeyde bir artış oldu. Bu sene daha da pahalı, cep yakıyor. Daha yardımcı kitapları oldukça daha da cep yakmaya başlayacak diye düşünüyorum. Okul kıyafetini geçen sene bol bol almıştık, biraz da büyüktü, onlarla idare ettik bu sene. Eşim de ben de çalışıyorum, anne baba çalışmadan bu devirde geçinmek zor olacak" diye konuştu.