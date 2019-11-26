Son Dakika Haberleri: İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart
Son Dakika Güncel İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart - Son Dakika

İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart

7 saat önce

Akçakoca Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin belediye otobüslerinden yararlanmalarına yönelik ulaşım kartlarına yönelik düzenleme yapıldı.

İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart, System.String[]

Akçakoca Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin belediye otobüslerinden yararlanmalarına yönelik ulaşım kartlarına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre ücretsiz ulaşımdan yararlanacak olan öğrenciler 'İlköğretim Serbest Kart' kullanacaklar.


Belediyenin serbest kartına ilişkin yazı Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. Yazıda şu görüşlere yer verildi: "Akçakoca Belediye başkanlığı tarafından alınan karar gereğince, ilçemizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerinin belediye otobüslerinden okul süreleri boyunca günde 4 kez ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanmıştır.


Ancak öğrencilerin bunu suiistimal etmemeleri amacıyla belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzden, içinde 4 kez biniş bileti bulunan 'İlköğretim Serbest Kartı' almak için gerekli belgelerini ibraz ederek 30 Aralık 2019 tarihine kadar almaları, aksi takdirde otobüslere kartsız ve biletsiz binişlerin yasaklanacağı konusunda öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi."


Yapılan açıklamada, 'İlköğretim Serbest Kartı' almak için öğrenci belgesi, 1 adet fotoğraf ve bir defaya mahsus 10 liralık kart bedeli alınacağı bildirildi. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]