Son Dakika Haberleri: 'İlk Veriler Terör Saldısına İşaret Ediyor'
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'İlk Veriler Terör Saldısına İşaret Ediyor'

1 saat önce

Cuma namazı çıkışı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk verilerin olayın bir terör saldırı olabileceğini işaret ettiğini söyledi.

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Cuma namazı çıkışı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk verilerin olayın bir terör saldırı olabileceğini işaret ettiğini söyledi. Erdoğan, "Birkaç saat içerisinde bakanlığımız bununla ilgili daha detaylı bilgi verecektir" diye konuştu
'İlk Veriler Terör Saldısına İşaret Ediyor'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:01 
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