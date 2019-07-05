'İlk Veriler Terör Saldısına İşaret Ediyor'
1 saat önce
Cuma namazı çıkışı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk verilerin olayın bir terör saldırı olabileceğini işaret ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:01
Cuma namazı çıkışı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk verilerin olayın bir terör saldırı olabileceğini işaret ettiğini söyledi. Erdoğan, "Birkaç saat içerisinde bakanlığımız bununla ilgili daha detaylı bilgi verecektir" diye konuştu
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