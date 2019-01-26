İlk Yardım Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
14 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir otomobilin ilk yardım çantasında 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde bir otomobilin ilk yardım çantasında 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Elbistan
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlularla Mücadele Grup Amirliği ve Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göksun ilçesi çıkışında uygulama yapıldı.
Bir aracın uygulama noktasında durmayarak ilçe merkezine yönelmesi üzerine polis ekipleri, Göksun Sanayi Sitesi kavşağında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ilk yardım çantasına gizlenmiş 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, araçtaki iki kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:30 Kaynak: AA
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