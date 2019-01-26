Son Dakika Haberleri: İlk Yardım Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

İlk Yardım Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir otomobilin ilk yardım çantasında 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İlk Yardım Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir otomobilin ilk yardım çantasında 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Grup Amirliği ve Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göksun ilçesi çıkışında uygulama yapıldı.

Bir aracın uygulama noktasında durmayarak ilçe merkezine yönelmesi üzerine polis ekipleri, Göksun Sanayi Sitesi kavşağında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ilk yardım çantasına gizlenmiş 239 uyuşturucu hap ile 13 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, araçtaki iki kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Göksun, Güncel
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