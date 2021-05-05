İlk yardım eğitiminde ve bağımlılıkla mücadelede OMÜ inisiyatif alacak - Son Dakika

İlk yardım eğitiminde ve bağımlılıkla mücadelede OMÜ inisiyatif alacak

05.05.2021 16:00
İlk yardım eğitiminde ve bağımlılıkla mücadelede OMÜ inisiyatif alacak, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında Samsun'da kurulması planlanan İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Yeşilay Samsun Şubesinin yürüttüğü bağımlılıkla mücadelede eğitim ihtiyaçlarının...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında Samsun'da kurulması planlanan İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Yeşilay Samsun Şubesinin yürüttüğü bağımlılıkla mücadelede eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik protokole dahil oldu.

OMÜ, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Yeşilay Samsun Şubesinin taraf olduğu protokol, Samsun Valiliğinde imzalanırken yapılan törene; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Yeşilay Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ile AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı katıldı.

4 kurum arasındaki iş birliğini esas alan söz konusu protokol; AFAD Gönüllülük Projesi doğrultusunda Samsun'da irtibat kurulan AFAD gönüllülerine 'ilk yardım eğitimi'ni vermek üzere İlk Yardım Eğitim Merkezinin kurulmasını ve kentteki ilk yardım eğitimlerinin koordinasyonundan sorumlu İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yönelik ilk yardım eğitimi taleplerindeki yoğunluğun azaltılarak bu yöndeki eğitim ihtiyaçlarının teminini amaçlıyor.

Protokolde ayrıca, Yeşilay Samsun Şubesi tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitimlerdeki gereksinimlerin karşılanması da var. Protokol uyarınca OMÜ'nün görev ve sorumlukları arasında; ilk yardım eğitimlerinin verilebilmesi için gerekli olan İlkyardım Eğitim Merkezi ve ilk yardım eğitim salonlarının hazırlanması, eğitim salonlarının yerlerinin belirlenmesi ve bu salonlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu asgari malzemelerin sağlanması ve kullanıma sunulması bulunuyor.

Verilmesi planlanan ilk yardım eğitimlerinde afet gönüllülerinin haberleşme ve koordinasyonundan sorumlu Samsun AFAD da aynı zamanda, şehirdeki afet gönüllüsü sayısının arttırılması için daha çok kişiye ulaşmak amacıyla gerekli bilgi paylaşımı ve duyurular yaparak bu hususta eğitimler verecek. Samsun AFAD bunlardan başka, ihtiyaç duyulması halinde ilk yardım eğitmeni desteği verip bu konuda gerekli çalışmaları yürütecek.

Protokol paydaşlarından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü; ilk yardım eğitimlerinin verilebilmesi için hazırlanacak olan İlk Yardım Eğitim Merkezi ve ilk yardım eğitim salonlarına ait gerekli ruhsatlandırma, izin belgeleri ve eğitimlerde kullanılacak materyallerin, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygunluğu yönünden denetlenmesi ve incelenmesi noktasında yükümlü olacak.

Protokole taraf olan Yeşilay Samsun Şubesi ise bağımlılıkla mücadele eğitimleri için gerekli izinler ve eğitmen desteği vermek suretiyle bu konudaki çalışmaları yapacak. - SAMSUN

İlk yardım eğitiminde ve bağımlılıkla mücadelede OMÜ inisiyatif alacak

İlk Yardım, Yeşilay, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk yardım eğitiminde ve bağımlılıkla mücadelede OMÜ inisiyatif alacak - Son Dakika


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