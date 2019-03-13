İlk Yardım Hayata Yeni Bir Adım" Projesi Başlatıldı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce "İlk Yardım Hayata Yeni Bir Adım" projesi hayata geçirildi.
Cumhuriyet Ortaokulu, Opet Anadolu Lisesi
, Farabi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesinin bahçesinde etkinlik düzenlendi.
Kurulan 8 bilgilendirme ve uygulama istasyonunda İslahiye Devlet Hastanesinde staj yapan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlık hizmetleri öğretmeni Tezcan Hoplamaz, İlçe Sağlık Müdürlüğünden doktor Rabia Ok, ebeler İlhan Doğan ve Emine Sayılan ile İslahiye Devlet Hastanesinden hemşire Ökkeş Uzkar görev aldı.
İstasyonları gezen ziyaretçiler, zehirlenme, hayvan Isırmaları ve böcek sokmaları, epilepsi ve göğüs ağrıları, solunum yolu tıkanmaları, yanıklar, boğulmalar, kanamalarda ve yaralanmalarda ve elektrik çarpması vakalarında ilk yardım ve acil müdahale sunumlarının yapıldığı istasyonları dikkatle izledi. Öğrenciler, oyuncak ve görsel materyalleri kullanarak sunum yaptı.
Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bilgesoy, projeyle ilk yardım konusunda insanları bilinçlendirerek katkı sağlamak ve vakalarda ilk müdahalenin doğru bir şekilde yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.