İlk yardım kursları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla düzenlenen ilk yardım kursları başladı.



Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve çok sayıda katılımcının yer aldığı ilk kurs eğitiminde Uzm. Dr. Fatih Güneysu herhangi bir kaza durumunda bilinmesi gereken ilk yardım müdahaleleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç Dr. Furkan Beşel ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı'nın da katıldığı programda, katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.



İlk yardım bilgisini herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Fatih Güneysu, "İlk yardım bilgisi herkesin bilmesi gereken hayati bir bilgidir. İlk yardım müdahaleleri olası bir kazada, yaralanmada, boğulmada ya da afetlerde gibi birçok olayda hayat kurtaran müdahaleleridir. Bu konuda ilk yardım kursumuza katılanlara temel yaşam desteği, hava yolu tıkanması, ani solunum ve kalp yolu rahatsızlıkları gibi konularda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdik. Eğitimlere katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.



İlk yardım kurslarına yoğun ilginin olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, "İlk yardım çok önemli bir konu dolayısıyla vatandaşlarımızdan bu konuyla alakalı daha detaylı bilgiler öğrenmek için yoğun bir ilgi vardı. Bu yılda bu konuda İlk Yardım Kurslarımızı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık alanında tıp merkezimizde sağlık hizmetleri verilmektedir. Bugün burada kursa katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada almış olduğunuz eğitimler hiç ummadığınız bir anda belki de bir başka canın kurtuluş vesilesi olacak" diye konuştu. - SAKARYA