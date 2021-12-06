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"İlk yardım melekleri" köylerde acil yardımı anlatıyor - Son Dakika

"İlk yardım melekleri" köylerde acil yardımı anlatıyor

06.12.2021 11:56
"İlk yardım melekleri" köylerde acil yardımı anlatıyor

Edirne'nin "ilk yardım melekleri" köy köy dolaşarak acil yardımı anlatıyor.

Edirne'nin "ilk yardım melekleri" köy köy dolaşarak acil yardımı anlatıyor.

Edirne Valiliğince geçen yıl kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezinin (İYEMER) görevlileri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak gösteriyor.

Hemşireler gittikleri köylerde vatandaşlarla boğaza cisim kaçması, kalp durması ve kalp krizi olaylarında neler yapılması gerektiğine ilişkin pratik de yapıyor.

Köy sakinleri de eğitimlerde merak ettikleri sorularını hemşirelere soruyor.

1585 kişiye temel ilk yardım eğitimi verildi

İYEMER Mesul Müdürü ve eğitmen Ayten Sünnetçiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'in Afetlere Hazırlık Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda hem sertifikalı ilk yardımcı eğitimlerinin hem de köylerdeki vatandaşlara verilen eğitimlerin aralıksız devam ettiğini anlatan Sünnetçiler, köylerdeki belgeli ilk yardımcıların ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtarabileceğini vurguladı.

Şu ana kadar 27 köyde 463 kişiye ilk yardım farkındalık eğitimi verdiklerini aktaran Sünnetçiler, şöyle devam etti:

"Köylerde 45 kişiye kadar katılımlarla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca da 1585 kişiye temel ilk yardım eğitimi vererek bu bilinci oluşturduk. Edirne Valiliği İYEMER, valilikler bünyesinde kurulan ilk merkezdir. Köylerde eğitim seminerleri de ilk programdır. Vatandaşlarımıza, köylere hizmeti götürüyoruz. Köylerde ilk yardım gerektiren birçok konu yaşanıyor. Geçen hafta Bursa'da bir kadın leblebi yerken boğazına takıldı. Ancak yanındakiler nasıl müdahale edileceğini bilmediği için kadını gözlerinin önünde kaybettiler. Aynı hafta içinde bir bebeğin soluk borusuna annesi beslerken süt kaçtı. Annesi nasıl müdahale edileceğini bilmediği için bebeğini kaybetti."

"Telafi etmek için bazen zaman olmayabilir"

İYEMER eğitmeni ve hemşire Emine Aydın Özgür de ilk yardım bilgilerini herkese ulaştırmak istediklerini ifade etti.

İlk yardım eğitmenliğine yaşadığı bir olay nedeniyle ilgi duyduğunu anlatan Özgür, "Köyde yaşayan babamın kalbi ve solunumu durmuştu. Bu üzücü olaydan sonra ilk yardım bilgilerinin köylere daha fazla götürülmesini istedim. Başımıza olay geldikten sonra ilk yardıma ilgi duyuyoruz ama telafi etmek için bazen zaman olmayabilir." diye konuştu.

Ekmekçi köyü sakinlerinden 55 yaşındaki Nazire Çavuş, ilk kez ilk yardım konusunda eğitim aldıklarını söyledi.

Daha önce ilk yardım gerektiren olayla karşılaştığını fakat müdahale edemediğini anlatan Çavuş, "Biz de ilk yardım gerektiren olay yaşadık. Oğlumun boğazında şeker kalmıştı. Çok şükür kötü bir durum yaşanmadı ama şimdi nasıl çıkartılacağına dair tüm bilgileri öğrendik." diye konuştu.

Ekmekçi köyü Muhtarı 23 yaşındaki Abdullah Çavuş da köyde zaman zaman ilk yardım gerektiren konular yaşadığını söyledi. Eğitimin yararlı olduğunu belirten Çavuş, İYEMER ekibine ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

İlk yardım melekleri köylerde acil yardımı anlatıyor
İlk yardım melekleri köylerde acil yardımı anlatıyor
İlk yardım melekleri köylerde acil yardımı anlatıyor
İlk yardım melekleri köylerde acil yardımı anlatıyor
İlk yardım melekleri köylerde acil yardımı anlatıyor

İlk Yardım, Edirne, Çavuş, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İlk yardım melekleri' köylerde acil yardımı anlatıyor - Son Dakika


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