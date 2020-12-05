İlk yardıma koşan Antalya'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2. şiddetindeki deprem sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmiş olsun mesajı yayınladı.

1999 Gölcük Marmara depremini yaşayan Kocaeli, deprem zamanı yardımına koşan Antalya'yı unutmadı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir mesaj yayınladı. Sosyal medyadan yayınlanan mesajda, Antalya'ya geçmiş olsun dilekleri iletildi. Paylaşılan mesajda, "1999 Gölcük Marmara depreminde ilk yardımımıza koşan Antalya'mızda meydana gelen deprem nedeniyle tüm Antalyalı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz" denildi. - KOCAELİ