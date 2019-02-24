Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Başakşehir'in

İlk Yarı Başakşehir'in

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın sol tarafa verdiği topta Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 29. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Edin Visca'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor. 34. dakikada sağ kanatta Aytaç'ın açtığı ortada ceza sahası içerisinde Sakho'nun dokunamadığı top az farkla auta çıktı. 40. dakikada Arda'nın verdiği ara pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sakho'nun ceza sahası içine verdiği pasta Lima'nın şutu üstten auta çıktı.

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevde Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Kudriashov xx, Emre xx, Visca xxx, İrfan Can xx, Mossoro xxx, Arda xx, Robinho xx Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Jojic, Gökhan, Adebayor, Napoleoni, Demba Ba Teknik Direktör: Abdullah Avcı Bursaspor: Muhammed xx, Umut xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Badji xx, Shehu xx, Lima xx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Sakho xxx Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Saivet, Yusuf, Furkan, Ramazan, Umut Teknik Sorumlu: Samet Aybaba Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40) (Başakşehir) Sarı kart: Sakho (Bursaspor)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:11 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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