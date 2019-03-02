İlk Yarı Beşiktaş'ın

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
, sahasında Beşiktaş
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKAAR (İLK YARI)
13. dakikada Adriano'nun arka direğe ortasında topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi. 23. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahası içerisine çıkardığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Varela, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta attı. 38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Güven'in kafayla arkaya aşırdığı topu Atiba, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1 45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hüseyin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un kucağında kaldı.
KÜNYE
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Serkan Ok
xx, İsmail Şencan
xx İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Şamil x, Umut x, Deniz xx, Kravets x, Varela x, Sapunaru xx, Mensah x (Hüseyin dk. 34 x), Kucher xx, Kana Bıyık xx Yedekler: Muammer, Gyan, Levent, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Medel x, Vida xx, Caner x, Atiba xxx, Dorukhan xx, Ljajic x, Güven xx, Quaresma
x, Burak Yılmaz
xx Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Mirin, Rıdvan, Oğuzhan, Lens, Mustafa Pektemek
, Muhayer, Larin Sarı kartlar: Kucher (Kayserispor), Dorukhan (Beşiktaş) Gol: Atiba (dk. 38) (Beşiktaş)
(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)