İlk yarı Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle bitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk yarı Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle bitti - Son Dakika

İlk yarı Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle bitti

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle bitti, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakilalar (İlk yarı)

11. dakikada Sasse'nin pasıyla topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağından topu önüne alan Boldrin'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme'NİN kaleye gönderdiği topu Talbi kornere gönderdi.

36. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen x, da Costa x, Novak x, Obi Mikel x, Sosa x, Guilherme x, Ndiaye x, Ekuban x, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Oğuz xx, Diomande xx, Aminu xx, Boldrin xx, Sasse xx, Milan Skoda xx

Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Uğulcan Çağlayan, Samudio, Denys Garmash, Burak Albayrak, Tunay Torun, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Meljank (dk. 36) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz - Kubilay Ateş/İHA)

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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