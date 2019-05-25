Son Dakika Haberleri: İlk yarı finalist Anadolu Efes

İlk yarı finalist Anadolu Efes

11 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77'yi mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77'yi mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Ali Şakacı xx Banvit: Şehmus Hzer x 2, Tolga Geçim xxx 18, Alex Perez xxx 19, Jordan Morgan xx 14, D.J. Shelton x 6, Metehan Akyel x 7, Ragıp Berke Atar xx 8, İsmail Cem Ulusoy x 3 Başantrenör: Hakan Demir Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 18, Krunoslav Simon xxx 15, Adrien Moerman xx 7, Rodrigue Beaubois xxx 18, Shane Larkin xxx 18, Yiğitcan Saybir x 3, Doğuş Balbay x 3, Sertaç Şanlı x 5 Başantrenör: Ergin Ataman 1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine) Devre: 41-38 (Banvit lehine) 3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
Banvit, Anadolu Efes, Güncel
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