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İlk yarı golsüz bitti

25 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 13. dakikada Fuertes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı. 23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Cisse'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Siopis'in sert vuruşu uzak kale direğinin dibinden auta gitti. 30. dakikada Henrique'nin sağ kanattan yaptığı ortada Alanyaspor defansı son anda Umut'tan önce araya girerek topu kornere gönderdi. 37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Marafona son anda topa dokunarak uzaklaştırdı. 40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Lopes'in vuruşunda top savunmadan sekerek kaleye yöneldi ancak kaleci Marafona topu son anda kornere çeldi. 45. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Bakasetas'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
Stat: Kadir Has Hakemler: Tugay Numanoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Salih Mazlum xx İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail xx, Abdennour xx, Poulain x, Umut x, Henrique xx, Lopes xx, Atilla x, Alpay ? (dk. 6 Ziya x), Djedje xx, Rienstra x, Mensah xx Yedekler: Doğan, Ramazan, Bilal, Emre, Nurettin, Aksel, Sakıb, Mert, Yasir Teknik Direktör: Hikmet Karaman Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun xx, Efecan x, Cisse xx, Fernandes x, Bakasetas x, Nsakala x, Welinton xx, Fuertes xx, Siopis xx, Caulker x Yedekler: Haydar, Salih, Kaan, Hasan, Onur, Djalma, Tzavellas, Tayfur, Taha, Bammou Teknik Direktör: Erol Bulut Sarı kart: Atilla (İstikbal Mobilya Kayserispor)
(Turan Bulut - Ali Göç - Eren Kan/İHA)
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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