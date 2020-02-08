İlk yarı golsüz bitti - Son Dakika
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İlk yarı golsüz bitti

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonu erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası dışından şutunu denedi ancak yerden gönderdiği top yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ters kanatta müsait pozisyondaki Güray sert vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada savunmadan seken topu Atiba, Ljajic'e yolladı. Bu futbolcunun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın şutunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Diaby'nin ortasında Burak Yılmaz göğsüyle düzeltip kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay topu kornere gönderdi.

42. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan getirdiği topu Diaby'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay gole izin vermedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xxx, Ruiz xx, Vida xx, Caner xxx, Elneny xx, Diaby xx, Atiba xx, Ljajic x, N'Koudou xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Necip, Lens, Rıdvan, Kartal, Boateng

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay xxx, Olkowski xxx, Oğuz xx, Kana-Biyik xxx, Alin Tosca xx, Morais xx, Sousa x, Maxim x, Güray x, Kayode x, Muhammet x

Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kart: N'Koudou (Beşiktaş)

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)

Gaziantep, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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