İlk yarı golsüz bitti - Son Dakika

42. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan getirdiği topu Diaby'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Diaby'nin ortasında Burak Yılmaz göğsüyle düzeltip kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay topu kornere gönderdi.

28. dakikada savunmadan seken topu Atiba, Ljajic'e yolladı. Bu futbolcunun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz 'ın şutunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ters kanatta müsait pozisyondaki Güray sert vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim , ceza sahası dışından şutunu denedi ancak yerden gönderdiği top yandan auta çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş , Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonu erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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