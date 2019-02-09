İlk Yarı Rize'nin

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor
, Antalyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Saadane'nin kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 6. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi'un uzak kale direğine yaptığı ortada top doğrudan filelerle buluştu. 1-0 26. dakikada topla birlikte süratlenen Vedat Muriç
'in ceza yayının sol tarafından ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Çaykur Didi Hakemler: Halis Özkahya
xx, Alparslan Dedeş xx, Hakan Yemişken
xx Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Boldrin xxx, Awaziem xx, Moroziuk xxx, Saadane xx, Abarhoun xx, Azibuke xx, Umar xx (Nakoulma dk.27 xx), Melnjak xx, Muriç xxx, Aatif xxx Yedekler: Cihan, Abdullah, Mustafa, Samudio, Çınar
, Musa, Koray, Mehmet Uslu
, Orhan Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Boffin x, Oliveira xx, da Silva
xx, Riberio xx, Doğukan xx, Grando xx, Salih xx, Nazım xx, Mevlüt xx, Hakan xx, Amilton xx Yedekler: Ferhat, Osman Çelik
, Osman Tarık
, Zeki, Drole, Serdar, Harun, Bahadır, Sergen Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Vedat Muriç (dk. 6) (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor), Salih (Antalyaspor)
(Kubilay Ateş - Hasan Fehmi
Demir/İHA)