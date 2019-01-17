Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Sessiz Bitti

İlk Yarı Sessiz Bitti

1 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Karahan Yasir'in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 14. dakikada Eljif Elmas'ın pasında topu alan Slimani'nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti. 21. dakikada Emircan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 29. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. 38. dakikada Benzia'nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia'nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 41. dakikada orta sahada topu alan Şener'in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Necmi Kadıoğlu Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xx, Serkan xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx, Leandrinho xx Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Atabey, Recep, Madinda, Diabang Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Martin Skrtel xx, Sadık Çiftpınar xx, İsmail Köybaşı xx, Jailson xx, Eljif Elmas xx, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena xx, Yassine Beniza xx, Islam Slimani xx Yedekler: Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Michael Frey, Diego Reyes Teknik Direktör: Ersun Yanal Sarı kart: Slimani (Fenerbahçe)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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