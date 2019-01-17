İlk Yarı Sessiz Bitti

Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Karahan Yasir'in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti. 14. dakikada Eljif Elmas
'ın pasında topu alan Slimani'nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti. 21. dakikada Emircan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 29. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. 38. dakikada Benzia
'nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena'nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia'nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 41. dakikada orta sahada topu alan Şener'in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xx, Serkan
xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx, Leandrinho xx Yedekler: Enes, Birol, Muhammed, Atabey
, Recep, Madinda, Diabang Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Fenerbahçe: Volkan Demirel
xx, Şener Özbayraklı
xx, Martin Skrtel
xx, Sadık Çiftpınar
xx, İsmail Köybaşı
xx, Jailson
xx, Eljif Elmas xx, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena
xx, Yassine Beniza xx, Islam Slimani xx Yedekler: Berke Özer
, Hasan Ali Kaldırım
, Mauricio Isla
, Mehmet Topal
, Roberto Soldado
, Mehmet Ekici
, Ferdi Kadıoğlu
, Andre Ayew, Michael Frey
, Diego Reyes Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Slimani (Fenerbahçe)