Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Sessiz Bitti

İlk Yarı Sessiz Bitti

34 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

İlk Yarı Sessiz Bitti, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pizzi'nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı. 7. dakikada Benfica'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pizzi'nin pasıyla altıpas önünde topla buluşan Franco Cervi'nin vuruşu yandan dışarı gitti. 44. dakikada sol kanattan Felix'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Stat: Estadio da Luz Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida xx, Grimaldo xx, Pizzi xx, Cervi xx, Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Rafa Silva, Appelt, Zivkovic, Samaris, Goncalves Teknik Direktör: Bruno Lage Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk xx, Ndiaye xx, Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Yunus Akgün Teknik Direktör: Fatih Terim Sarı kart: Marcao (Galatasaray)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Pizzi, Galatasaray, Benfica, Spor
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