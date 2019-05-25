İlk yarı sessiz bitti
10 saat önce
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)(Fotoğraflı)Mustafa Uslu - Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:15 Kaynak: İHA
(Fotoğraflı)
Mustafa Uslu - Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi. 22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare'nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kapluhan xx, Utku Tunavelioğlu xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hurtado x, Milosevic xx, Yatabare x Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Jahovic, Amir, Fofana, Ali Karakaya, Opanasenko, Mücahit Can Akçay Teknik Direktör: Aykut Kocaman Akhisarspor: Halil xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Rotman xx, Kadir xx, Aykut xx, Eray xx, Barbosa xx, Zeki xx, Regattin xx, Manu x Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
(İHA)
Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Tişört Göndermesi
Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı