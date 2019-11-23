Son Dakika Haberleri: İlk yarı sessiz bitti
Son Dakika Güncel İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika

İlk yarı sessiz bitti

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.

İlk yarı sessiz bitti, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ancic xx, Diagne xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Miya xx, Bajic xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Adem Ljajic xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar - Ramazan Çetin/İHA)

Konyaspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk yarı sessiz bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]