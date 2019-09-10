Son Dakika Haberleri: İlk yarı tek golle bitti
Son Dakika Güncel Haber

İlk yarı tek golle bitti

45 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor.

İlk yarı tek golle bitti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı millilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Umut'un sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk'in vuruşunda kaleci Koşelev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada orta sahada bulunan Dorukhan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Cenk, ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa xx, Filippo Meli xx, Alberto Tegoni xx

Moldova: Koşelev xx, Graur xx, Mudrac xx, Efros xx, Reabciuk xx, Cebotaru xx, Turcan xx, Ionita xx, Suvorov xx, Ginsari xx, Sandu xx

Yedekler: Celeadnic, Rozgoniuc, V. Macrichii, Cemirtan, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru, Ghecev

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xxx, Merih Demiral xx, Kaan Ayhan xx, Umut Meraş xx, Ozan Tufan xx, Dorukhan Toköz xxx, İrfan Kahveci xxx, Kenan Karaman xxx, Deniz Türüc xxx, Cenk Tosun xxx

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Semen Altman

Gol: Cenk Tosun (dk. 37) (Türkiye)

(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF heyetinden A Milli Takımımıza tam destek
Zimbru Stadyumu'nda milli maça yoğun ilgi Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı "Batı Şeria'yı ilhak edeceğim" diyen İsrail Başbakanı Gazze'den atılan roketler sonrası sığınağa kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk yarı tek golle bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]