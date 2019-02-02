Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Trabzon'un

İlk Yarı Trabzon'un

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor.

İlk Yarı Trabzon'un, System.String[]
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0 9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. 23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

KÜNYE

Stat: Medical Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Zargo Toure xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Hosseini, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x, Sedat x, Boyd x, Mouilin x, İlhan Parlak x, Daver Orgill x Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Faty, Cebrail Karayel, Sacko, Micheal Pazdan, Ender Aygören, Aydın Karabulut Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor) Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Trabzon'un
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]