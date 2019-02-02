İlk Yarı Trabzon'un

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor
ile MKE Ankaragücü
karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Abdülkadir Ömür
, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale
sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0 9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. 23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay
'da kaldı. 45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
KÜNYE
Stat: Medical Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok
xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Zargo Toure
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Yusuf Yazıcı
xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Hosseini, Vahid Amiri
, Murat Cem Akpınar
, Batuhan, Berkay
Sefa Kara, Ali Osman
Karnapoğlu, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman
MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x, Sedat x, Boyd x, Mouilin x, İlhan Parlak
x, Daver Orgill x Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Mahmut Akan, Kulusic, Faty, Cebrail
Karayel, Sacko, Micheal Pazdan, Ender Aygören, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor) Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)