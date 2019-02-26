Son Dakika Haberleri: İlk Yarı Trabzonspor'un Üstünlüğüyle Bitti

İlk Yarı Trabzonspor'un Üstünlüğüyle Bitti

6 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

İlk Yarı Trabzonspor'un Üstünlüğüyle Bitti, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 19. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Rodallega, Yusuf ile yaptığı duvar pasıyla ceza alanı içine girdi. Zor açıdan kaleyi düşünen Rodallega'nın şutu yan ağlarda kaldı. 21. dakikada Ümraniyespor'da Serkan'ın sert şutunu Hosseini kale çizgisi önünde kafasıyla uzaklaştırdı. 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ters pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşu az farkla auta gitti. 35. dakikada Yusuf'un pasıyla topla buluşan Nwakaeme, ceza alanı dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü buldu. 0-1 42. dakikada Rodallega- Nwakaeme-Yusuf paslaşmasıyla Trabzonspor, rakip ceza alanına girdi. Yusuf'un şutunda kaleci Burak, topu kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Alper Ulusoy xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan x, Yasir xx, Muhammed xx, Recep xx, Serkan, Emircan xx, Atabey xx, Leandro x Yedekler: Metin, Vasilogiannis, Bahadır, Uğur, Tarık, Gökhan Lale, Madinda Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Yusuf xxx, Rodallega xx Yedekler: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Hasan Batuhan, Ali Osman, İbanez Teknik Direktör: Ünal Karaman Gol: Nwakaeme (dk. 35) (Trabzonspor) Sarı Kart: Emircan (Ümraniyespor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

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