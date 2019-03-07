İlk yarıda 163 hisse prim yaptı
51 dakika önce
Dövizdeki yükselişe karşın BIST 100 endeksi günün ilk yarısında prim yaptı.
Dövizdeki yükselişe karşın BIST 100 endeksi günün ilk yarısında prim
yaptı. Hisselerin 163'ü yükseldi, 182'si değer kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:25
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