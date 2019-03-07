Son Dakika Haberleri: İlk yarıda 163 hisse prim yaptı

İlk yarıda 163 hisse prim yaptı

51 dakika önce

Dövizdeki yükselişe karşın BIST 100 endeksi günün ilk yarısında prim yaptı.

İlk yarıda 163 hisse prim yaptı, System.String[]
Dövizdeki yükselişe karşın BIST 100 endeksi günün ilk yarısında prim yaptı. Hisselerin 163'ü yükseldi, 182'si değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:25 

prim, Ekonomi
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