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İlk yarıda 2 gol var

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası içine yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

15. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Rizesporlu Talbi'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Şener'in açtığı ortada ceza sahası içinde Melnjak'ın elle müdahalesinde hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin'in düzgün vuruşunda Muslera topu kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Nagatomo xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xxx, Şener xx, Ömer Bayram xx, Seri xx, Lemina xx, Emre Mor xx, Babel xxx, Andone xx

Yedekler: Okan, Emre, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Abarhoun xx, Talbi x, Meljnak x, Diomande xxx, Attamah xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Umar Aminu xx, Oğulcan xx

Yedekler: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, de Pauw, Segovia, Barış, Burak, Oğuz, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Talbi (dk. 15 k.k), Babel (dk. 18 pen.) (Galatasaray)

Sarı kart: Diomande (Çaykur Rizespor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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