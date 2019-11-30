İlk yarıda 2 gol var

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
5. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Kruse'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
7. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top, sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0
12. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Deniz'in vurduğu şutta top sağ taraftan az farkla auta çıktı.
21. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından vurduğu şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
22. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Beto kurtardı.
38. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar, toplu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
39. dakikada sağ taraftan frikik kullanan Berkan'ın şutunu Kaleci Altay kornere çeldi.
44. dakikada sol taraftan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Castro xxx, Soner xx, Napoleoni xx, Halil xx, Serdar xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Serdar xxx, Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Deniz, Moses xx, Rodrigues xx, Kruse xx
Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Jailson, Alper, Vedat Muriç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Castro (dk. 7) (Göztepe), Serdar (dk. 44) (Fenerbahçe)
(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)