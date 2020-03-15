İlk yarıda 2 gol var - Son Dakika
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İlk yarıda 2 gol var

6 saat önce

Süper Lig 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

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Süper Lig 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

42. dakikada Acquah'ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique'ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0

45+2. dakikada Mensah'ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan xx, Cem Satman xx, İlker Takpak xx

Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung xx, Zoran Kvrzic xx, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Emre Taşdemir xxx, Brice Dja Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Bernard Mensah xxx, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xxx, Muris Mesanovic xxx

Yedekler: İsmail, Mert, Yasir, Oğuzhan, Aksel, Rienstra, Enver Cenk, Situm, Kravets, Emre

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Mustafa Akbaş x, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Gökhan Töre x, Murat Yıldırım x, Afriyie Acquah x, Moryke Fofana xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Karim Hafez, Yiğitcan Güveli, Chaaleli, Remi Walter, Ndayishimiye, Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Muris Mesanovic (dk. 22), Pedro Henrique (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı kart: Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)

(Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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