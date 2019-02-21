Son Dakika Haberleri: İlk yarıda 212 hisse yükseldi, 130'u değer kaybetti

İlk yarıda 212 hisse yükseldi, 130'u değer kaybetti

18 dakika önce

BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,21 artışla 102.181 puandan girdi.

İlk yarıda 212 hisse yükseldi, 130'u değer kaybetti, System.String[]
BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,21 artışla 102.181 puandan girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:30 

Ekonomi
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