İlk yarıda 212 hisse yükseldi, 130'u değer kaybetti

BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,21 artışla 102.181 puandan girdi.

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Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor