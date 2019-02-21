İlk yarıda 212 hisse yükseldi, 130'u değer kaybetti
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BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,21 artışla 102.181 puandan girdi.
BIST 100, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,21 artışla 102.181 puandan girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:30
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