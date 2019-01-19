İlk Yarıda 3 Gol

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray
, taraftarı önünde Ankaragücü
'nü konuk ediyor. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı top Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defanstan seken topu Sinan Gümüş
ağlara gönderdi. 1-0 21. dakikada soldan Linnes'in yaptığı ortada Ndiaye, savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu, çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0 26. dakikada Belhanda
'nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale sahası önündeki Sinan'a güzel bir pas çıkardı. Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0 32. dakikada Moulin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kone kafayı vurdu ancak Muslera
bu pozisyonda topa sahip olmayı başardı. 33. dakikada sağdan bindiren Belhanda, müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Altay
gole izin vermedi.
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken
xx
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Maicon
xx, Marcao xxx, Linnes xxx, Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xxx, Belhanda xxx, Sinan xxx Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Donk, Ömer, Emre Taşdemir
, Yunus, Gökay, Celil, Muğdat Teknik Sorumlu: Hasan Şaş
Ankaragücü: Altay x, İlhan Parlak
x, Alihan x, Heurtaux x (Kone dk. 28 xx), Pinto x, Faty x, Djedje xx, Kenan xx, Bifouma x, Moulin x, Kubilay x Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet Sak
, Mahmut Akan, Ozokwo, Cerci, Mahmut Altınkaya
, Ender, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Oynekuru (dk. 21) (Galatasaray) Sarı kartlar: Moulin, Pinto (Ankaragücü), Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)