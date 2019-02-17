Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda 3 Gol Var

İlk Yarıda 3 Gol Var

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 11. dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol taraftan Emre Taşdemir'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 14. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0 15. dakikada sağ taraftan Pavelka'nın içeri çevirdiği topa Trezeguet'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi. 17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti. 22. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Dönen topu ceza yayı önünde alan Belhanda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 29. dakikada sol tarafta topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Feghouli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere gitti. 1-2 45+1. dakikada Khalili'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Trezeguet'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan Depe xx, Koita xx, Khalili xx, Trezeguet xxx Yedekler: Ramazan, Eray, Heintz, Tarkan, Hasan, Perica, Hajradinovic, Çağatay Kurukalıp, Özgür Çek, Azad Toptik Teknik Direktör: Mustafa Denizli Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx, Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Onyekuru xx, Belhanda xxx, Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Sinan, Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Yunus Teknik Direktör: Fatih Terim Goller: Trezeguet (dk. 14) (Kasımpaşa), Belhanda (dk. 22), Feghouli (dk. 29) (Galatasaray) Sarı kartlar: Linnes, Onyekuru (Galatasaray)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:11 Kaynak: İHA

Younes Belhanda, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
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