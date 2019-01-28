Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Başakşehir Golü Buldu

İlk Yarıda Başakşehir Golü Buldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi. 26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan'ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu. 38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı. 42. dakikada Robinho'yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

---KÜNYE---

Stat: Fatih Terim Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xx, Clichy xxx, Emre xx, Mossoro xx, Visca xxx, Arda Turan xxx, İrfan Can xx, Robinho xxx Yedekler: Volkan, Attamah, Elia, Napoleoni, Demba Ba, Soner Aydoğdu, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler Teknik Direktör: Abdullah Avcı Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Trezeguet x, Eduok x, Hajrandinovic xx, Koita x Yedekler: Eray, Scuffet, Heintz, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad Toptik Teknik Direktör: Mustafa Denizli Gol: Visca (dk. 42) (M. Başakşehir) Sarı kart: Visca (M.Başakşehir)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Arda Turan, Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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