EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile İspanya kozlarını paylaştı. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İspanya 3-1 kazandı.
Konuk takıma 3 puanı getiren golleri, 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu atarken ev sahibi ekibin tek golününü ise 75. dakikada Kostas Pileas attı.
Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İspanya 18 puana ulaşırken, Güney Kıbrıs'ın puanı yok. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya evinde Gürcistan'ı ağırlarken, Güney Kıbrıs gruptaki maçlarını tamamlamış oldu.
Son Dakika › Futbol › Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs'ın fişini ilk yarıda çekti - Son Dakika