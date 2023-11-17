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Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs'ın fişini ilk yarıda çekti - Son Dakika

Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs'ın fişini ilk yarıda çekti

Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs\'ın fişini ilk yarıda çekti
17.11.2023 00:05  - Güncelleme: 00:09

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda İspanya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

EURO 2024 Elemeleri A Grubu'nda Güney Kıbrıs ile İspanya kozlarını paylaştı. Alphamega Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İspanya 3-1 kazandı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Konuk takıma 3 puanı getiren golleri, 5. dakikada Lamine Yamal, 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 28. dakikada Joselu atarken ev sahibi ekibin tek golününü ise 75. dakikada Kostas Pileas attı.

İlk yarıda fişi çektiler! İspanya, Güney Kıbrıs'ı deplasmanda devirdi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen İspanya 18 puana ulaşırken, Güney Kıbrıs'ın puanı yok. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya evinde Gürcistan'ı ağırlarken, Güney Kıbrıs gruptaki maçlarını tamamlamış oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Güney Kıbrıs, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs'ın fişini ilk yarıda çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürprize izin vermediler! İspanya, Güney Kıbrıs'ın fişini ilk yarıda çekti - Son Dakika
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