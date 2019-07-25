İlk yarıda gayri menkulde yaklaşık 1 milyon satış işlemi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, "İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda, 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, "İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda, 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş. Buna karşılık da aşağı yukarı 4 milyar harç geliri elde edilmiş." dedi.

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