Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Gol Yok

İlk Yarıda Gol Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada Quaresma'nın şık ara pasında topla buluşan Ljajic'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu, az fakla auta çıktı. 8. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in savunma arkasına gönderdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Sehic çeldi. Dönen topta Ljajic kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 32. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın, rakibini ekarte ederek çaprazdan sert şutunda Sehic topu güçlükle kornere çeldi.

---KÜNYE---

Stat: Vodafone Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çavuş xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Necip xx, Mirin xxx, Caner xx, Medel xx, Dorukhan xxx, Quaresma xxx, Ljajic xxx, Lens xxx, Burak Yılmaz xx Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Musatafa, Atiba, Güven, Muhayer, Ersin, Caner, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic xxx, Tolga xxx, Egemen xxx, Lokman xxx, Leo xxx, Scuk xxx, İbrahim Akdağ xx, Taylan xx, Gilles Sunu xx, Emrah xxx, Rashad Muhammed xx Yedekler: Hakan, Dos Santos, Munsy, Serkan, Hakan, Kanstrup, Opseth, Tshabalala, Kone Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor
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