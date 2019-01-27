Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Gol Yok

İlk Yarıda Gol Yok

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G.Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G. Sivasspor Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı. 17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı. 21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.

KÜNYE

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje Teknik Direktör: Ersel Uzğur Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibane Teknik Direktör: Ünal Karaman

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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