İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında D.G. Sivasspor Trabzonspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı. 17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı. 21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.
KÜNYE
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken
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D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje Teknik Direktör: Ersel Uzğur Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure
xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür
xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay
, Ali Osman
, Kerem, Ibane Teknik Direktör: Ünal Karaman
(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)