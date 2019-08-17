İlk yarıda gol yok

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 21. dakikada Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir'in ceza sahasına girerek son çizgiden dışarı çıkardığı topu Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi. 39. dakikada Samudio'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Flavio Ramos kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Eryaman Stadyumu Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx Gençlerbirliği: Diallo xxx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx, Pierre Nicolas Polomat xx, Yasin Pehlivan xxx, Berat Özdemir xxx, Sessegnon xx, Candeias xx, Mats Seuntjens xx, Giovanni Guy Yann Sio x Yedekler: Adıyaman, Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sorin Stancu, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Rahmetullah Teknik Direktör: Özgür Doğramacı Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Dario Melnjak xx, Amedej Vetrih xx, Tiemoko Diomande xx, Boldrin xx, Pauw xx, Samudio Segovia xx, Mostapha El Kabir xx Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: İsmail Kartal Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği)

(Yunus Emre Kartal - Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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