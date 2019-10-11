Son Dakika Haberleri: İlk yarıda gol yok
Son Dakika Güncel İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor.

İlk yarıda gol yok, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk'in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada sol taraftan Memushaj'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx, Merih xx, Umut xx, Ozan xx, Mahmut xx, Emre xxx, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk x, Burak xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Okay, Ömer, Yusuf, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz, İrfan Can

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx, Çikalleshi xx, Manaj xx, Memushaj xx

Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Balaj, Seferi, Roshi, Abrashi

Teknik Direktör: Edoardo Reja

Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk) Merih, Kaan (Türkiye)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milliler golden sonra asker selamı verdi!
Cumhurbaşkanı erdoğan'dan a milli takım'a tebrik Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi! Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk yarıda gol yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]