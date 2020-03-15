İlk yarıda gol yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk yarıda gol yok - Son Dakika

İlk yarıda gol yok

7 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan ortasında Gulbrandsen'in kafa vuruşunu kaleci Uğuncan çizgi üzerinde kornere çeldi

24. dakikada Ekuban sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada sağ taraftan Abdulkadir Ömür'ün derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, da Costa xx, Campi xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Obi Mikel, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Rodrigues xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Demba Ba x

Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Behich, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Azubuike, de Souza, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Okan Buruk (T.D.) (Medipol Başakşehir)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse - Fatih Yılmaz/İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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