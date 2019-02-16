Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Karşılıklı Gol

İlk Yarıda Karşılıklı Gol

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada ceza alanı içinde Dirar'ın pasında topla buluşan Zajc'in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı. 30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic'le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık'ın sol bacağına basan Jahovic'i hakem Fırat Aydınus, 33'te VAR'da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı. 36. dakikada Milosevic'in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson'un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

KÜNYE

Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alejs Taşçıoğlu xx Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx, Valbuena xx, Moses xx, Zajc xx, Slimani xx Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Serdar, Ferdi, Şener, Ayew, Frey, Elif Teknik Direktör: Ersun Yanal Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx, Milosevic xxx, Traore xx, Jahovic ? Yedekler: Mahmut, Mücahit, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Amir, Opanasenko, Ferhat, Mücahit Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor) Sarı kartlar: Skrtel (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

Serkan, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Spor
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