İlk Yarıda Karşılıklı Goller

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor
Baltok, Trabzonspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı. 16. dakikada Ibanez'in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti. 21. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. 32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe
'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1
---KÜNYE---
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek
xxx, Alpaslan Dedeş
xx, Erdem Bayık
xx Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen
xx, Cüneyt Köz
xx, Nizamettin Çalışkan
xx, Muhammed Ali Doğan
xx, Mehmet Boztepe xx, Sedat Şahintürk xx, Okan Alkan
xx, Steve Beleck xx, Tomislav Glumac
xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi
xx Yedekler: Andrja Vukovıc, Asil Kaan
Eryılmaz, Furkan Çil, Rahmi Anıl, Serdar Güncü, Kağan Kayalı
, Celal Emir Teknik Direktör: Giray Bulak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Zargo Toure
xx, Hasan Batuhan
xx, Calep Ansah Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Berkay
Sefa Kara xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx, Luis Ibanez xx Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Hugo
Rodallege, Murat Cem
, Ali Osman
, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül, Nwakaeme Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Pilip Novak (dk. 32) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok) Sarı kart: Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
(İHA)