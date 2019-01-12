Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İkinci Yarıda Altay

İlk Yarıda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İkinci Yarıda Altay

14 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Antalya Belek kampında oynadığı son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'la 2-2 berabere kaldı.

İlk Yarıda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İkinci Yarıda Altay, System.String[]

Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'ın da izlediği hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Beiediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 20. dakikada Zafer Şensoy ve 24. dakikada Artun 'un golleriyle 2-0 önde bitirdi.

Maçın ilk yarısında rakibine gol pozisyonu vermeyen temsilcimiz karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 2 gol gördü. Altay, 50'inci dakikada Marco'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın 89. dakikasında Altay'lı Ferhat karşılaşmanın skorunu tayin etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:24 Kaynak: Bültenler

Altay, Manisa, Güncel
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