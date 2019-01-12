İlk Yarıda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İkinci Yarıda Altay

Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'ın da izlediği hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Beiediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 20. dakikada Zafer Şensoy ve 24. dakikada Artun 'un golleriyle 2-0 önde bitirdi.

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