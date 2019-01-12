İlk Yarıda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İkinci Yarıda Altay
14 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Antalya Belek kampında oynadığı son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'la 2-2 berabere kaldı.
Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'ın da izlediği hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Beiediyespor karşılaşmanın ilk yarısını 20. dakikada Zafer Şensoy ve 24. dakikada Artun 'un golleriyle 2-0 önde bitirdi.
Maçın ilk yarısında rakibine gol pozisyonu vermeyen temsilcimiz karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 2 gol gördü. Altay, 50'inci dakikada Marco'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın 89. dakikasında Altay'lı Ferhat karşılaşmanın skorunu tayin etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:24 Kaynak: Bültenler
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