İlk Yarıda Tek Gol

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
ile Çaykur Rizespor
karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo mavlililerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı. 42.dakikada Yusuf Yazıcı
'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
---KÜNYE---
Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus
xx, Serkan Ok
xx, Alex Taşcıoğlu
xx Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Mejad Hosseini xx, Novak xxx, Onazi xx (Kucka dk. 32 x), Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xxx, Amiri xx, Nwakaeme xx, Rodallega x Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan
, Murat Cem Akpınar
, Batuhan Artaslan,Ekuban, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz
, Ibanez, Teknik Direktör: Ünal Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan x, Brabec x, Saadene xx, Mehmet Uslu
x, Petrucci xx, Abdullah Durak
x, Aminu xx, Boldrin x, Samudio x, Vedat Murigi x Yedekler: Samir Ujkani, Cihan, Robin Yalçın, Gladkiy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç
, Ali Çamdalı
, Emir Han
Topçu, Fink, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 25) (Trabzonspor)
(İHA)